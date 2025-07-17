Sakarya'da Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu'da D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil tıra çarparak hurdaya döndü. Sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda otomobil, tıra adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Adapazarı-Karasu D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (20) kontrolündeki 34 BPB 479 plakalı Fiat marka otomobil, emniyet şeridindeki E.A. (32) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. (20) yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü S.A., kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.