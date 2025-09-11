Haberler

Sakarya'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı

Sakarya'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçmeye çalışan 80 yaşındaki Gülçin Ataoğlu hayatını kaybetti, kızı Serpil A. yaralandı. Otomobil sürücüsü H.P., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde annenin hayatını kaybettiği, kızının da yaralandığı korkunç kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 8 Eylül'de meydana gelen kazada, H.P. kontrolündeki 54 AR 991 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçemeye çalışan Gülçin Ataoğlu (80) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Gülçin Ataoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu olan kızı Serpil A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ataoğlu'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Annenin hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Gülçin Ataoğlu ile Serpil A'nın elektrikli bisikletle yaya geçidinden geçtikleri esnada kazanın yaşandığı, çarpmanın şiddetiyle anne-kızın yerde sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu anlar yer alıyor.

Otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest kaldı

Korkunç kaza sonrasında otomobil sürücüsü H.P. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
