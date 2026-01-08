Otoyoldaki feci kazada minibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü 2.11 promil alkollü çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı feci kazada minibüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün 2.11 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Otoyolun Hendek geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde meydana gelen kazada, E.K. (34) idaresindeki 34 GEK 18 Audi marka otomobil, aynı istikamette seyreden S.D. (30) idaresindeki 27 AKZ 677 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan minibüsteki Yıldız Dertli (55) olay yerinde hayatını kaybederken B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar hastaneye sevk edilirken Dertli'nin cenazesi ise olay yeri incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 buçuk saat kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Audi marka otomobilin sürücüsü olan E.K.'nin (34) 2.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA