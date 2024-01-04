Sakarya'da fabrikada yağ kazanı patladı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sanayi bölgesinde bulunan fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Korku dolu o anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir işçinin saniyeler öncesinde önünden geçtiği kazanın adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. - SAKARYA