Sakarya'da evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Dicle Naz hemşire Cizre'de defnedildi

Sakarya'da kaldığı evde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunan 27 yaşındaki hemşire Dicle Naz, Memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

12 Nisan 2023 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 1714 Ada'da yaşanan olayda 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Polis ve sağlık ekiplerinin çilingir eşliğinde girdiği evde genç hemşire boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde bulundu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak uçakla Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Dicle Naz'ın cenazesi Abdaliye Medresesinde kılınan cenaze namazını müteakiben Asri Mezarlığına defnedildi. - ŞIRNAK