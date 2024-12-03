Sakarya'da Eş Zamanlı Operasyonda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik bir günde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, 1 Aralık'ta kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda "çocuğun cinsel istismarı", "hırsızlık", "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu imal ve ticareti" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA