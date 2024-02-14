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Sakarya'da elektronik sigara operasyonu: 105 adet ele geçirildi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 105 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 105 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Karasu ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 736 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 105 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma kağıdı ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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