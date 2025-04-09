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Sakarya'da Elektrikli Bisiklet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet yaya F.E.A.'ya çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda M. kontrolündeki elektrikli bisiklet yabancı uyruklu yaya F.E.A.'ya çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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