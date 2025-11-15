Sakarya'da Ekim Ayında 3 Ayrı Trafik Kazası Kameralara Yansıdı
Sakarya'da Ekim ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa