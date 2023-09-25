Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Sakarya'da yapılan fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçuyla ilgili 5 masaj salonu ve 3 ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u kadın toplam 19 şüpheli gözaltına alındı ve masaj salonları ile ikametler mühürlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.