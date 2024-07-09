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Sakarya'da Dört Günde 22 Trafik Kazası: 1 Ölü, 29 Yaralı

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Sakarya'da son dört gün içerisinde meydana gelen 22 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde gerçekleşen kazaların detayları açıklandı.

Sakarya'da dört gün içerisinde meydana gelen ve sonucu alınan toplam 22 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehir genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde son 4 gün içerisinde meydana gelen 22 farklı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 4-5-6-7 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 14 kazada, 6 kişi yaralanırken, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 8 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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