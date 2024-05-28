Sakarya'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı ve 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs, uyuşturucu madde ile polise yakalandı.

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda V.D. (30) isimli şahıs, 10 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan ve dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenilen V.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA