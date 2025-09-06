Haberler

Sakarya'da Doğalgaz Minibüsü Devrildi: 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı-Kaynarca yolunda doğalgaz firmasına ait bir minibüs, kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda doğalgaz firmasına ait minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 DY 722 plakalı doğalgaz firmasına ait minibüs, kavşaktan dönüş yaptığı sırada yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsü M.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrilerek yan yattı. Meydana gelen kazada araçta bulunan A.H., M.Ş.Y. ve M.Y.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
