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Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleriyle meydana gelen motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı

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Sakarya'da Kasım ayında meydana gelen üç ayrı motosiklet kazası, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucunda gerçekleştiği KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen motosiklet kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı motosiklet kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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