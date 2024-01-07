Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleriyle meydana gelen motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen motosiklet kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı motosiklet kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA