Sakarya'da Dikkatsizlik ve Kural İhlalleri Trafik Kazalarına Sebep Oldu

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Şubat ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Bir otomobilin çocuğa çarpması ve hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Şubat ayında meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, Adapazarı Turan Caddesi Kol Sokak kesişiminde bir otomobilin kız çocuğuna çarpması, çocuğun yerden kalkarak gitmesi ve otomobil sürücüsünün hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer alıyor. Diğer bir görüntüde Adapazarı ilçesi DSİ Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması görüntülenirken diğer iki görüntüde karla birlikte yaşanan kazalar yer alıyor. - SAKARYA