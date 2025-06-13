Sakarya'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki Nazife Can, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti.

Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Nazife Can (33) hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ise devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi Nazife Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerince araç altından çıkarıldı.

Öte yandan, Nazife Can'ın kazadan önce ekmek aldıktan sonra eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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