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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Şeker Mahallesi'nde Çark Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset, itfaiye ekiplerince dere kenarından çıkartılırken polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 61 yaşındaki Ahmet Okur'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Okur'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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