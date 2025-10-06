Haberler

Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösteren Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
