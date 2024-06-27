Sakarya'da çöp yangını paniğe neden oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çöplerin döküldüğü boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplerin döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile bölgeyi siyah dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA