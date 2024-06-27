Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da çöp yangını paniğe neden oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çöplerin döküldüğü boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken, yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çöplerin döküldüğü boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplerin döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile bölgeyi siyah dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erenler Sakarya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title