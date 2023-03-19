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Sakarya'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Bacı Mahallesi'nde bulunan bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, evde bulunan Ayşe K. dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayşe K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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