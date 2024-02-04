Sakarya'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi Aydınlık Sokakta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, S.K. isimli şüpheli, A.K.'yi (26) ayağından bıçakladı. Yaralı, arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA