Sakarya'da Çatıda Silahlı Tehdit

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkıp rastgele ateş ederek ekiplere zorluk çıkaran şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin, geçen sene bir olayda sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş eden diğer bir olayda da sevgilisini rehin alan eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Olay, Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden binanın çatısında meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen T.T. (49) isimli eski polis memuru, çatıya çıkarak elindeki silahla rastgele havaya ateş açıp tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hem bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı hem de şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları çerçevesinde şahıs teslim olarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çatıda elindeki silahla dehşet saçan T.T.'nin, 12 Ekim 2022 tarihinde Adapazarı Ulu Sokak'ta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan ve 2 Temmuz 2023 tarihinde ise Adapazarı ilçesinde kız arkadaşını rehin alarak, ekiplere zorluk çıkaran kişi olduğu ortaya çıktı. - SAKARYA