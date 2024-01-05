Sakarya'da Çark Deresi'nde Erkek Cesedi Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Arabacıalanı Mahallesi'nde Çark Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre sürüklendikten sonra Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki suya giren AFAD ekiplerince çıkarıldı. Cesedin Turan Görgülü isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA