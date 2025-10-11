Haberler

Sakarya'da Borç Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında borç meselesi sebebi ile çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından suç aleti tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Karaköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (29) ve M.T. (39) isimli kişiler, kendilerine borcu olduğu iddia edilen İ.Y.K. (32) ve E.K. (36)'nın işlettiği patates ve soğan satışı yapılan manava geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Y.K., yanında bulunan tabanca ile S.U. ve M.T.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerince İ.Y.K. ve E.K. isimli iki şahıs suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
