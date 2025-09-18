Sakarya'da Bisikletliye Otomobil Çarptı, Kaza Anı Kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet sürücüsü yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpması neticesinde yere savruldu. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, zaman zaman KGYS kameralarına yansıyan dikkat çeken trafik kazalarını paylaşıyor. Ağustos ayına ilişkin yayınlanan görüntülerde bu kez Adapazarı'nda yaşanan bisiklet kazası yer aldı. 3 Ağustos 2025 Pazar günü saat 18.40 sıralarında Yeni Camii Kavşağı'nda meydana gelen olayda, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bisikletliye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü önce aracın kaputuna, ardından ise yere savruldu.

Kaza anı, KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA