Sakarya'da bir yıl öncesine göre dolandırıcılık yüzde 10 azaldı

Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2023 yılının ilk dokuz ayında 229, bu yılın ilk dokuz ayında ise 210 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Bir yandan vatandaşları bilgilendirmeye ve uyarmaya devam eden Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bu yılın ilk 9 ayında 504 dolandırıcıyı yakalayarak adalete teslim etti.

Tüm uyarılara rağmen dolandırıcılık vakaları devam ediyor. Ülke genelinde devlet kurumları kamu spotları ile, SMS ya da başka yöntemlerle vatandaşlar bilgilendirmeye ve uyarılmaya devam ediliyor. Son zamanların en yaygın işlenen suçu haline gelen dolandırıcılığın önüne geçebilmek için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya Jandarma sorumluluk bölgesinde; 2019 yılında 25 dolandırıcılık olayı meydana gelmişken 2020 yılında 71, 2021 yılında 133, 2022 yılında 236 ve 2023 yılında ise 322 olay meydana geldi. Jandarma ekiplerince dolandırıcılığa karşı ortaya koyulan kararlı mücadele neticesinde 2024 yılında dolandırıcılık olaylarında yüzde 10'luk bir azalma sağlandı. 2023 yılının ilk dokuz ayında 229 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, bu yılın ilk 9 ayında ise 210 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Ayrıca jandarma ekipleri, 2024'ün ilk 9 ayında 504 dolandırıcıyı yakalayarak adalete teslim etti. Dolandırıcılığın önüne geçmek için mücadelesini sürdüren jandarma ekipleri, şehir genelinde vatandaşları her fırsatta dolandırıcıların hile ve yöntemlerine karşı bilgilendiriyor.

İnternet ortamında sürekli yeni hile yöntemleri geliştirerek vatandaşlarımızı mağdur edebiliyorlar

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Dolandırıcılık, 2019 yılında başlayan pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla işlenen suç türüne dönüşerek adeta bir meslek haline gelmiştir. Dolandırıcılık olayları yıllar içinde katlanarak çoğalmıştır. Pandemi sürecinde internet ve sosyal medyayı çok iyi kullanabilen çoğunluğu genç olan dolandırıcılar ile internete ve sosyal medyaya yabancı belli yaşın üzerindeki vatandaşlar kapalılığın getirdiği zorunlulukla sanal alemde etkileşim içerisine girmişlerdir. Pandemiden önce bir ürünü bayiden, marketten görerek ve dokunarak veya pazardan pazarlık yaparak satın alan insanlar internet ortamından ürün satın almaya başlamıştır. Bu da dolandırıcıların cazip fiyatlarla ürün reklamı verip vatandaşları dolandırmalarının önünü açmıştır. Vatandaşın dolandırılmasını kolaylaştıran bir diğer husus ise 'internetten satın alırsan daha ucuza alırsın' yanılgısıdır. Dolandırıcılar internet ortamında sürekli yeni hile yöntemleri geliştirerek vatandaşlarımızı mağdur edebiliyorlar. Artık herkesin bildiği bir yöntem olan telefon dolandırıcılığı da devam ediyor. Kendilerini 'polis, jandarma, savcı, hakim, MİT, bankacı, avukat vb.' olarak tanıtan dolandırıcılara halen parasını kaptıran vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazladır" denildi.

Dolandırıcıların yöntemleri vatandaşlarımıza çeşitli vasıtalarla anlatılmaktadır

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın, sorumluluk sahasındaki dolandırıcılık olaylarını önleyerek vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için yoğun bir çaba gösterdiği belirtilen açıklamanın devamında, "Dolandırıcıların uyguladıkları yöntemler sürekli olarak vatandaşlarımıza çeşitli vasıtalarla anlatılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bilgilendirme mesajları ve televizyonlarda yayınlanan kamu spotlarına ilave olarak Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından; dolandırıcıların kullandıkları yöntemler vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları kahvehane ve toplu taşıma araçlarında anlatılmış, örnek dolandırıcılık olaylarından hareketle hazırlanan görseller sosyal medya hesapları ve WhatsApp uygulaması üzerinden paylaşılmış, mahallelerde cami hoparlörlerinden ve jandarma araçlarının megafonlarından sıklıkla anonslar yapılmış, mahalle muhtarlarıyla toplantılar yapılmış, basın yoluyla bilgilendirme metinleri yayımlanmış, hazırlanan afişler vatandaşlarımızın görebilecekleri yerlere asılmış, hazırlanan el broşürleri vatandaşlarımıza dağıtılmış, Cuma namazlarında vaaz ve hutbelerde konunun anlatılması sağlanmış, yine cemaati çok olan camilerde jandarma personeli tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır. Hangi sebeple gelmiş olursa olsun, jandarmaya gelen her vatandaşımız dolandırıcılık konusunda uyarılmaktadır. Bir yandan bilgilendirmeler yapılırken diğer yandan da 'dolandırıcılık' suçundan arananların yakalanarak adalete teslim edilmesine özellikle önem verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2024'ün ilk dokuz ayında 504 dolandırıcı yakalandı

Dolandırıcılık olaylarına karşı yapılan uyarıları önemseyerek okuyan ve dinleyenlerin dolandırılma ihtimallerinin yüzde 80 oranında azaldığı ifade edilen açıklamanın devamında, "2024 yılının ilk dokuz ayında 504 dolandırıcı yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Sakarya Jandarma sorumluluk bölgesinde; 2019 yılında 25 dolandırıcılık olayı meydana gelmişken 2020 yılında 71, 2021 yılında 133, 2022 yılında 236 ve 2023 yılında ise 322 olay meydana gelmiştir. Ortalama her yıl bir önceki yılın iki katı olay meydana gelmiş diyebiliriz. Yukarıda sıralanan çabalar ve ortaya koyulan kararlı mücadelenin sonucunda 2024 yılında dolandırıcılık olaylarında nihayet yüzde onluk bir azalma sağlanmıştır. 2023 yılının ilk dokuz ayında 229 dolandırıcılık olayı meydana gelmişken bu yılın ilk dokuz ayında 210 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı bir yandan dolandırıcıları yakalamaya öbür yandan da vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve uyarmaya devam edecektir. Yapılan araştırmalara göre; dolandırıcılık olaylarına karşı yapılan uyarıları önemseyerek okuyan veya dinleyenlerin dolandırılma ihtimali yüzde 80 oranında azalıyor. Sorumluluk sahamızdaki her bir vatandaşı bu konularda bilgi sahibi yapmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Sıklıkla hatırlattığımız hususlarda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz" denildi.

Jandarma dolandırıcılığa karşı böyle uyardı

Son olarak dolandırıcılığa karşı uyarılar yapılan açıklamada, "'Bir malı internetten alırsan daha ucuza alırsın' düşüncesi yanlıştır. Hiç kimse malını gerçek fiyatının altında satmaz. Mecburiyetten satacak olsa bile size sıra gelmez. Akrabası, arkadaşı, komşusu, hemşehrisi satın alır. Kendinizin olsa asla satmayacağınız bir fiyata bir malı satın almaya heveslendiyseniz dolandırılacağınızdan emin olabilirsiniz. Örneğin piyasa değeri 25 bin lira olan bir elektrikli süpürgenin 7 bin liraya satıldığını görüp 18 bin lira kar edeceğinizi düşünerek para göndermeyin. O süpürge hiç gelmeyecek ve 7 bin lira dolandırılacaksınız. Bazı alış-veriş siteleri güvenli olabilir fakat oralarda ilan verenlerin hepsi güvenilir kişiler değildir. Alış-veriş sitelerinde ilan veren satıcıların dolandırıcı olup olmadıklarını tespit etmek mümkün değildir. Bir malın aşırı ucuza satıldığı bir ilan görürseniz dolandırıcılık ilanıdır. Hiç bakmayın, o ilanı okumayın. Sizi arayarak kendisini 'polis, savcı, jandarma, avukat' olarak tanıtıp adınızın bir terör olayına, bir soyguna karıştığı gibi şeyler söyleyip kurtulmanız için 'operasyon bitinceye kadar paranızı, altınınızı, tapunuzu' isterse ve siz dinlemeye devam ederseniz dolandırılacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu tür aramalarda, arayana hak ettiği birkaç cümle söyleyin ve telefonu derhal kapatın. Adınız bir suç olayında geçiyorsa polis, jandarma, savcı sizi aramaz. Sizden para istemez. Polis, jandarma, savcı suçlunun parasını almaz, mahkeme kararıyla gelir kendisini alır. Hiçbir bankacı sizden kredi kartı numaranızı, şifrenizi istemez. Banka kartlarınızın, kredi kartlarınızın numaralarını, şifrelerini hiç kimseye vermeyin. Bankadan aradığını söyleyerek sizden kart şifrenizi veya telefonunuza gelen şifreyi isteyenlerin yüzüne telefonu kapatın. Bankalarda müşterilerini tek tek arayacak kadar çok memur yok. Telefonunuza gelen 'bol kazanç müjdeleyen' mesajlara kesinlikle tıklamayın. İnsanların tanıdıklarına bile borç vermekten kaçındığı bir çağda tanımadığınız insanlar size niye para versin, niye bolca para kazandırsın! 'Bedava veya çok ucuz tatil kazandınız' mesajlarına inanmayın. O mesaj aynı gün en az bir milyon kişiye gönderilmiştir. Bir milyon kişiyle aynı ortamda bedava da olsa tatil yapmak çok dinlendirici olmaz. Parasını ödeyerek sakin bir ortamda tatil yapmayı tercih edin. Cinsel sağlık sorunlarınız için doktora gidin. İlaç alacaksanız eczanelerden alın. İnternet ortamındaki ilanlara inanarak alacağınız ürünler hem sağlığınıza zarar verecek hem de dolandırıcıların ağına düşerek esir olacaksınız. Size sürekli olarak istemediğiniz halde kargo gönderecekler. Teslim almadığınızda tazminat davası açmakla tehdit edecekler. Bu yolla sizden sürekli para alarak çaresiz bırakacaklar. Yukarıdaki uyarılarımızı okuduysanız artık sizi kimse dolandıramayacak demektir. Lütfen siz de akrabalarınızı, arkadaşlarınızı ve komşularınızı bu konularda dikkatli olmaları için uyarın. Sakarya'da hiçbir vatandaşımızın dolandırılmadığı günlerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA