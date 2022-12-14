Sakarya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Yalı Mahallesi 180 No'lu sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ve sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı bekletildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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