Sakarya'da Binada Yangın Çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde binada başlayan yangın, kullanılmayan atölyeye sıçradı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alifuatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ç.'ye ait binanın ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kullanılmayan atölyeye sıçraması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman işletme Müdürlüğüne ait arazözler ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA