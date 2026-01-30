Haberler

Cinayete kurban giden gencin babası: "Hayallerimizdi, onun da hayalleri vardı; koparıldı"

Cinayete kurban giden gencin babası: 'Hayallerimizdi, onun da hayalleri vardı; koparıldı'
Sapanca'da çıkan kavgada 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, babası Önder Solmaz, 'Başka yüreklerin yanmasını istemiyoruz' dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz'ın babası Önder Solmaz, "Bizim yüreğimiz yandı, başka yüreklerin yanmasını istemiyoruz. Yasin Emre canımızdı, hayallerimizdi ve onun da hayalleri vardı; koparıldı" dedi.

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak tarihinde meydana geldi. Yasin Emre Solmaz (23) ve K.Y.Y. (19) ile E.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı gence ilk müdahaleyi arkadaşı Emirhan Yılmaz gerçekleştirdi. Olay yerine gelen Hasan Solmaz, kendi aracıyla yaralı genci hastaneye götürdü. Karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturmada K.Y.Y. ile E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanırken, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Herkese selam verirdi, kimseye zararı yoktu"

Cinayete kurban giden Yasin Emre Solmaz'ın arkadaşı Berkcan Aydın, "Olay günü ben burada değildim. Benim kardeşim çok genç hayata veda etti. Böyle olmasını ne biz ne de ailesi isterdi. Emre'nin kimseye zararı yoktu. Herkese selam verirdi, arasını iyi tutmaya çalışırdı, kimseye zararı yoktu. Şüpheliler yakalandı. Biz de acımızı yaşamaktan bunları düşünemiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz ve tanımadığımız insanlar bile bu tür olaylardan dolayı dışarı çıkmaya çekiniyor. Sokaktan geçen bir kadın bile en son ne zaman gece dışarı çıktığını bilmiyor. İnsanlar, hayatını yaşamaya korkuyor artık. Bunun artık önüne geçilmesi lazım" dedi.

"Ne yapılması gerekiyorsa devletimiz en iyi şekilde yapacaktır"

Olay anında hayatını kaybeden Solmaz'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşı Emirhan Yılmaz, "Olayda bir bağrışma olmuş ve bıçak çekilmiş. Emre koşarken ben de arkasından koştum, kanının durması için tampon yaptım" derken, Yasin Emre Solmaz'ın kuzeni Ümit Ataman, "Devletimizin adaletine güveniyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa devletimiz en iyi şekilde yapacaktır" diye konuştu.

"Hayalleri vardı koparıldı"

Yasin Emre Solmaz'ın babası Önder Solmaz, "Bizim yüreğimiz yandı, başka yüreklerin yanmasını istemiyoruz. Burada adaletimize güveniyoruz, inşallah bu son olur. Yasin Emre canımızdı, hayallerimizdi ve onun da hayalleri vardı; koparıldı. İnşallah, suçluların gereken en ağır şekilde cezalandırılıp ömürlerini tamamlamalarını istiyoruz. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Olmasaydı keşke" şeklinde konuştu. - SAKARYA

