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Sakarya'da Bayramlaşmada Ruhsatsız Silah Kazası: İki Yaralı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 55 yaşındaki A.T.'nin bayramlaşmak için gittiği evde oynadığı ruhsatsız tabancayla kendini ve 17 yaşındaki H.E.'yi yaraladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 55 yaşındaki şahıs, bayramlaşmak için gittiği evde oynadığı ruhsatsız tabancayla hem kendini hem de evde bulunan 17 yaşındaki çocuğu vurdu.

Olay, Arifiye ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (55) bayramlaşmak için K.D.'nin (74) evine gitti. A.T. burada kendisine ait ruhsatsız silah ile oynadığı esnada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, A.T.'nin bacağına ve evde bulunan H.E.'nin (17) ayağına isabet etti. İki kişinin yaralandığı olaya ilişkin inceleme başlatılırken, ruhsatsız tabancaya el konuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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