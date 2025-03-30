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Sakarya'da Bayram Denetimlerinde 54 Bin Lira Ceza Kesildi

Sakarya'da Bayram Denetimlerinde 54 Bin Lira Ceza Kesildi
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Sakarya'da bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen dron ile denetimlerde toplam 50 araca 54 bin 346 lira ceza uygulandı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücüler cezalandırıldı.

Sakarya'da bayram tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince dron ile yapılan denetimlerde 50 araca toplam 54 bin 346 lira cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bayram denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede dün saat 12.00 ile 13.00 arasında D-100 kara yolu Kocaeli-Sakarya istikametinde dron ile denetim gerçekleştirildi. Denetim neticesinde emniyet kemeri kullanmayan 42, cep telefonu kullanan 4 ve sis ve yağmur olmayan havalarda sis farlarını kullanan 4 kişiye toplamda 54 bin 346 lira lira cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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