Sakarya'da Bayram Denetimlerinde 32 Araca 36 Bin Lira Ceza

Sakarya'da bayram tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince dron ile havadan yapılan denetimlerde 32 araca toplam 36 bin 472 lira cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bayram denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 12.00 ile 13.00 arasında D-100 kara yolu Sakarya-Düzce istikameti Bekirpaşa Işıklı Kavşağı'nda dron ile havadan denetim gerçekleştirildi. Denetim neticesinde emniyet kemeri kullanmayan 27, cep telefonu kullanan 4 ve kask takmayan 1 kişiye toplamda 36 bin 472 lira cezai işlem uygulandı. - SAKARYA