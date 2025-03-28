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Sakarya'da Bayram Denetimlerinde 32 Araca 36 Bin Lira Ceza

Sakarya'da Bayram Denetimlerinde 32 Araca 36 Bin Lira Ceza
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Sakarya'da bayram tedbirleri kapsamında yapılan havadan denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu ve kask kullanmayan sürücülere toplam 36 bin 472 lira ceza kesildi.

Sakarya'da bayram tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince dron ile havadan yapılan denetimlerde 32 araca toplam 36 bin 472 lira cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bayram denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 12.00 ile 13.00 arasında D-100 kara yolu Sakarya-Düzce istikameti Bekirpaşa Işıklı Kavşağı'nda dron ile havadan denetim gerçekleştirildi. Denetim neticesinde emniyet kemeri kullanmayan 27, cep telefonu kullanan 4 ve kask takmayan 1 kişiye toplamda 36 bin 472 lira cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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