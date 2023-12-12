Sakarya'da Bankta Oturan Eski Eşini Silahla Rehin Alan Şahıs Tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir parkta bankta oturan şahıs, eski eşini silahla rehin aldı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada eski eşini silahla rehin alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karasu'nun İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta dün meydana gelen olayda, Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada eski eşi T.S'yi silahla rehin aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA