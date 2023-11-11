Sakarya'da Ayva Hırsızlığı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir bahçeden çalınan ayvaların izi jandarma ekiplerini şüphelilere götürdü. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçeden minibüsle ayva çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçede ikamet eden İ.B, kendisine ait bahçeden ayva çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu aracı kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.
Minibüsteki 70 kilogram ayva ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa