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Sakarya'da Ayva Hırsızlığı

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3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir bahçeden çalınan ayvaların izi jandarma ekiplerini şüphelilere götürdü. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçeden minibüsle ayva çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede ikamet eden İ.B, kendisine ait bahçeden ayva çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu aracı kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

Minibüsteki 70 kilogram ayva ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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