Sakarya'da AVM Önünde Kavga Çıktı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Cadde 54 AVM önünde iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, cadde adeta boks ringine döndü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kavga, gece saatlerinde Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Cadde 54 AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda sandalye ve yumruklar havada uçuştu. Ortalığın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki gurubun birbirine girdiği anlar yer aldı. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anların kaydedildiği görüntülerde, bölgedeki bazı vatandaşların kaçıştığı anlarda dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA