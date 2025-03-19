Sakarya'da ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda Yangın

Sakarya'daki ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ASEM Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. - SAKARYA