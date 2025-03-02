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Sakarya'da Arızalanan Minibüs Alev Alev Yandı

Sakarya'da Arızalanan Minibüs Alev Alev Yandı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde arızalanan bir minibüs, alev topuna dönüşerek yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, geriye ise demir yığınları kaldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde arızalanan minibüs alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında minibüsten geriye demir yığınları kaldı.

Yıldıztepe Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeye minibüste arızalanması sonrasında yangın çıktı. Minibüs alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle minibüsten geriye demir yığınları kalırken yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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