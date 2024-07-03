Sakarya'da arazi aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda meydana gelen kazada arazi aracı devrildi ve sürücü Nuran Demiralay hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda arazi aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Acelle Yaylası yolunda Nuran Demiralay (52) idaresindeki arazi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Demiralay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demiralay'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA