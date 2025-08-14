Sakarya'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda toplam 14 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, uyuşturucu, yağma, fuhuş ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar yer alıyor.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 14 aranan şahıs yakalandı. Hırsızlık suçlarından 16, 7 ve 6 yıl hapis cezası bulunan 34 şahıs, uyuşturucu suçlarından 10 ve 3 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs, yağma suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, çocukları fuhşa teşvik suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, Cumhurbaşkanına hakaret ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs, kasten yaralama suçundan 3 ve 1 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs ile 6136 SKM suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. - SAKARYA