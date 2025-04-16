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Sakarya'da Apartman Dairesinde Yangın

Sakarya'da Apartman Dairesinde Yangın
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Kocaali ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahalle halkı sokağa döküldü ve maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedene yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Boş olduğu öğrenilen dairede çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü. Maddi hasar meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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