Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu

Sakarya'da Amatör Maçta Kavga: Saha Boks Ringine Döndü

Sakarya'da Amatör Maçta Kavga: Saha Boks Ringine Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya 1. Amatör B Grubu 18. hafta maçında Hacıkışlaspor ve Sakarya Demirspor futbolcuları arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve küfürler havada uçuştu. Kavga sonrası hakem maçı iptal etti ve müdahalelerle olay güçlükle yatıştırıldı.

Sakarya 1. Amatör B Grubu 18. hafta maçında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu, yöneticilerin de dahil olduğu kavgada yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Sakarya 1. Amatör B Grubu 18. hafta maçında Hacıkışlaspor ve Sakarya Demirspor dün karşı karşıya geldi. Müsabaka esnasında yöneticilerin de dahil olduğu iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada hakem maçı iptal ederken yeşil saha adeta boks ringine döndü. Jandarma ekipleri ve bazı vatandaşların müdahalesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
img

Vali Gül'ü mest eden görüntü! "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı
img

Güzel oyuncunun elbisesindeki detayı duyan kulaklarına inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.