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Sakarya'da alkollü sürücü motosiklete çarptı, bir kadın hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü bir otomobil sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü otomobil sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Aziziye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Y.E. idaresindeki (36) idaresindeki 34 NE 330 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan D.P. idaresindeki 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arakadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.E. (19) ve motosiklet sürücüsü D.P. hafif yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan Derya Miyanyedi (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan testlerde otomobil sürücüsü Y.E.'nin 1.29 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet Otomobil Gözaltı sakarya 3-sayfa Güncel Karasu

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