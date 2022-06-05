Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına denetim: 177 kişi sorgulandı - Haberler

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Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına denetim: 177 kişi sorgulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına denetim: 177 kişi sorgulandı

Sakarya'da alkollü mekanlara yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 177 kişi sorgulanırken, 3 işletmeye aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı ve 2 şahıs ise yakalandı.

Sakarya'da alkollü mekanlara yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 177 kişi sorgulanırken, 3 işletmeye aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı ve 2 şahıs ise yakalandı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik Adapazarı ilçesi Çeşme Meydanı mevkiinde faaliyet gösteren alkollü eğlence mekanlarına yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce eş zamanlı olarak 'Ada'da Huzur-1' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 14 işletme denetlenirken, 3 işletmeye ise mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. 177 kişinin sorgulandığı denetimlerde; hakkında 'Silahla Tehdit' suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.L. ile aranması bulunan Ö.S. isimli şahıslar yakalandı. Uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet mermi ele geçirildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Çeşme 3. Sayfa Haberler

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