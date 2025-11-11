Sakarya'da Akülü Arabaya Çarpan Otomobil, 10 Yaşındaki Çocuğu Ağır Yaraladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin akülü arabaya çarpması neticesinde 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde M.K. (42) idaresindeki otomobil, 10 yaşındaki Ç.T.'nin kullandığı akülü arabaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü arabada bulunan çocuk ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA