Sakarya'da Akü Dükkanında Yangın Paniği

Sakarya'nın Ariye ilçesi merkez sanayi sitesinde bulunan akü dükkanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Arfiye ilçesi merkez sanayi sitesinde bulunan akü dükkanının ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA