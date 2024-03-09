Sakarya'da Ahşap Ev Alev Alev Yanarak Küle Döndü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece geç saatlerde iki katlı ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, tüm evi sardı. Komşularının evinin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde kimsenin yaşamadığı ve ev sahibinin yurt dışında olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Küle dönen ev kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA