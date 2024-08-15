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Sakarya'da Ahşap Atölyesi Alevlere Teslim Oldu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ahşap atölyesi yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir vatandaş ve itfaiye erine müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ahşap atölyesi alevlere teslim oldu. Dumanların adeta gökyüzünü kapladığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumandan etkilenen bir vatandaş ve itfaiye erine ambulans ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın, Yağcılar Mahallesi üzerinde bulunan ahşap askı atölyesinde meydana geldi. Veysel, Lokman ve Musa Torun'a ait olduğu öğrenilen atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Atölyenin büyük bir bölümünü saran alevlerin dumanı adeta gökyüzünü kapladı. Dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Adrese ulaşan itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına SAKTİM ve DAKE ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

"En azından büyük bir faciadan kurtarmış olduk"

Yangını itfaiye ekiplerine bildiren Ümit Arpat, "Ahşap döşeme atölyesinde yangın çıktı. Ben evde bilgisayar başında çalışıyordum, o esnada fabrika sahiplerinin 'itfaiyeyi arayın' dediğini duydum. Evden çıktım ve itfaiyeyi aradım. O esnada yangın büyüdü. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Diğer bölmede vernik ve tiner olduğu söylendi. Bölgeye gelen diğer vatandaşlarla birlikte onları boşalttık. En azından daha büyük bir faciadan kurtarmış olduk" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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