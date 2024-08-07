Sakarya'da Ahır ve Samanlık Yangını: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ahırda bulunan hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında alev alev yandı. Ahırda bulunan hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Altındere Osmanağa Mahallesi'nde İ.E.'ye ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ahırda bulunan hayvanların telef olmaktan son anda kurtarıldı. Ahır ve samanlığın küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA