Sakarya'da acı olay: 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu - Haberler

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Sakarya'da acı olay: 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da acı olay: 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.

KOCAALİ, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D.'nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.'nin 9 yaşındaki ağabeyi O.D.D.'ye isabet etti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. O.D.D.'nin cansız bedeni yapılan incelemeler neticesinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Av Tüfeği, Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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