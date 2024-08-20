Sakarya'da 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 189. Sokak üzerinde bulunan villanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan Seher Karagöz'e (70) bir süredir ulaşamayan şehir dışındaki kızı, Karagöz'ün komşusunu arayarak evine bakmasını istedi. Kendisinde bulunan yedek anahtarla evi açan komşu, Seher Karagöz'ün banyoda yerde hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA